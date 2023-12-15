«Хочу разделаться с Леброном один на один». Энтони Эдвардс — в адрес Джеймса

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сообщил, что желает разобраться с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Хочу разделаться с Леброном один на один, я постоянно пытаюсь это осуществить, но «Лейкерс» всё время сдваиваются. Джеймс долго был лучшим в мире, так что, пожалуй, он главный из тех, с кем мне хотелось бы разобраться. С ним или Кевином Дюрантом. Но эти парни никогда не держат меня один на один.

Если случится так, что мы с Леброном окажемся один на один, точно будет весело. Наверное, он единственный, с кем мне хотелось бы разделаться в таком формате», – приводит слова Эдвардса Fadeaway World.

Отметим, что ранее Эдвардс сообщил, что легендарный игрок НБА Майкл Джордан не смог бы защищаться против него.