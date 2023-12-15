Энтони Эдвардс считает, что Майкл Джордан не смог бы обороняться против него

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан не смог бы защищаться против «муравья».

«Черта с два. Нет! Я просто не думаю, что он смог бы защищаться против меня. Но в целом мне всё равно», – сказал Эдвардс в эфире YouTube-канала Complex.

Напомним, что «Миннесота» с Эдвардсом в составе возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Клуб из Миннеаполиса победил в 17 матчах регулярного чемпионата НБА, проиграв при этом лишь в пяти.

Отметим, что 22-летний Эдвардс по ходу сезона-2023/2024 забрасывает по 24,4 очка в среднем за игру, отдавая по 4,8 результативные передачи и собирая по 5,6 подборов за матч.