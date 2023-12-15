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Энтони Эдвардс считает, что Майкл Джордан не смог бы обороняться против него

Энтони Эдвардс считает, что Майкл Джордан не смог бы обороняться против него
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан не смог бы защищаться против «муравья».

«Черта с два. Нет! Я просто не думаю, что он смог бы защищаться против меня. Но в целом мне всё равно», – сказал Эдвардс в эфире YouTube-канала Complex.

Напомним, что «Миннесота» с Эдвардсом в составе возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Клуб из Миннеаполиса победил в 17 матчах регулярного чемпионата НБА, проиграв при этом лишь в пяти.

Отметим, что 22-летний Эдвардс по ходу сезона-2023/2024 забрасывает по 24,4 очка в среднем за игру, отдавая по 4,8 результативные передачи и собирая по 5,6 подборов за матч.

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