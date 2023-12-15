«Фенербахче» победил «Монако» после назначения Ясикявичюса на пост главного тренера

15 декабря состоялся матч 14-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и французский «Монако». Игра завершилась победой «Фенербахче» со счётом 86:74.

Хозяева при поддержке домашних трибун с первых минут задали отличный темп, переиграв соперника со счётом 24:21. Во втором игровом отрезке «Монако» чуть поубавил пыл стамбульского клуба, оказавшись сильнее с преимуществом в два очка – 24:22. Итоговый результат половины – 46:45 в пользу «Фенербахче».

Новый главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс нашёл нужные слова в перерыве, и клуб из столицы Турции победил «Монако» со счётом 22:12 в третьей четверти. В заключительные минуты матча команды держались вровень друг с другом, в итоге с перевесом в один балл стамбульский клуб одержал победу – 18:17.