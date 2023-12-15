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«Фенербахче» победил «Монако» после назначения Ясикявичюса на пост главного тренера

«Фенербахче» победил «Монако» после назначения Ясикявичюса на пост главного тренера
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15 декабря состоялся матч 14-го тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и французский «Монако». Игра завершилась победой «Фенербахче» со счётом 86:74.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Хозяева при поддержке домашних трибун с первых минут задали отличный темп, переиграв соперника со счётом 24:21. Во втором игровом отрезке «Монако» чуть поубавил пыл стамбульского клуба, оказавшись сильнее с преимуществом в два очка – 24:22. Итоговый результат половины – 46:45 в пользу «Фенербахче».

Новый главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс нашёл нужные слова в перерыве, и клуб из столицы Турции победил «Монако» со счётом 22:12 в третьей четверти. В заключительные минуты матча команды держались вровень друг с другом, в итоге с перевесом в один балл стамбульский клуб одержал победу – 18:17.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
86 : 74
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Стразель, Холл, Джеймс
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