Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Желько Обрадович рассказал о главных проблемах тренерства в Евролиге

Желько Обрадович рассказал о главных проблемах тренерства в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер белградского «Партизана» Желько Обрадович поделился мнением о работе у руля одной из команд Евролиги. К тому же специалист обсудил недавнее увольнение с поста главного тренера «Фенербахче» Димитриса Итудиса.

«Такова жизнь тренеров. Кто-то уходит, кто-то пользуется случаем. И это всё часть нашей работы.

Повторюсь, что сожалею о Димитрисе. Я надеюсь, что он сможет использовать это время, чтобы расслабиться и больше наслаждаться жизнью. Если вы спросите меня, честно говоря, нашей жизни не существует. Игры, путешествия, тренировки. Вот и всё. Так оно и есть. Евролига очень жёсткая. Я надеюсь, что люди, наблюдающие за нами, понимают это.

Сегодня вечером мы возвращаемся домой, а уже завтра утром у нас тренировка. Что мы будем делать? Просто немного поговорим и посмотрим видео. В субботу нам уже предстоит новая игра», – приводит слова Обрадовича Eurohoops.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android