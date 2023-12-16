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Видеообзор матчей Евролиги за 15 декабря

Видеообзор матчей Евролиги за 15 декабря
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В пятницу, 15 декабря, прошли три матча 14-го тура регулярного сезона Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Турецкий «Фенербахче» одержал седьмую победу в турнире, победив «Монако» со счётом 86:74. Монегаски потерпели шестое поражение

Евролига. «Фенербахче» — «Монако»:

Греческий «Олимпиакос» уступил дома испанской «Валенсии» — 56:63. Команда из Пирея потерпела седьмое поражение в турнире. У «Валенсии» на счету стало восемь побед.

Евролига. «Олимпиакос» — «Валенсия»:

«Барселона» потерпела первое домашнее поражение в текущем розыгрыше. Каталонцы уступили «Олимпии Милан» со счётом 86:90. Всего испанская команда проиграла четвёртый матч в турнире. Для итальянского клуба это только пятая победа в текущем розыгрыше Евролиги.

Евролига. «Барселона» — «Олимпия Милан»:

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