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Диллон Брукс исполнил ключевой трёхочковый бросок против бывшей команды

Диллон Брукс исполнил ключевой трёхочковый бросок против бывшей команды
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 103:96.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что Брукс, выступавший в прошлых сезонах за «Мемфис», за 40 секунд до конца основного времени при счёте 96:94 стал автором трёхочкового попадания. Благодаря этому броску «Хьюстон» увеличил преимущество до пяти очков и довёл дело до победы с разницей семь очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в начале заключительной четверти произошёл эпизод с участием Диллона и атакующего защитника «Гриззлиз» Десмондом Бейном. В частности, Бейн попытался вступить в словесную перепалку с форвардом гостей, на что Брукс никак не отреагировал, а Десмонд получил технической фол.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
96 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 28, Джексон - 22, Уильямс Мл. - 11, Альдама - 11, Бийомбо - 10, Родди - 9, Роуз - 3, Ларэвиа - 2, Гильярд, Тиллман, Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
Хьюстон Рокетс: Брукс - 26, Ванвлит - 16, Шенгюн - 15, Грин - 14, Грин - 12, Исон - 11, Смит II - 5, Холидей - 4, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович
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