Диллон Брукс исполнил ключевой трёхочковый бросок против бывшей команды

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 103:96.

Примечательно, что Брукс, выступавший в прошлых сезонах за «Мемфис», за 40 секунд до конца основного времени при счёте 96:94 стал автором трёхочкового попадания. Благодаря этому броску «Хьюстон» увеличил преимущество до пяти очков и довёл дело до победы с разницей семь очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в начале заключительной четверти произошёл эпизод с участием Диллона и атакующего защитника «Гриззлиз» Десмондом Бейном. В частности, Бейн попытался вступить в словесную перепалку с форвардом гостей, на что Брукс никак не отреагировал, а Десмонд получил технической фол.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.