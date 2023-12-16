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«Именно поэтому мне платят $ 80 млн». Диллон Брукс — после победного матча с «Мемфисом»

«Именно поэтому мне платят $ 80 млн». Диллон Брукс — после победного матча с «Мемфисом»
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс прокомментировал своё индивидуальное выступление после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 103:96.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
96 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 28, Джексон - 22, Уильямс Мл. - 11, Альдама - 11, Бийомбо - 10, Родди - 9, Роуз - 3, Ларэвиа - 2, Гильярд, Тиллман, Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
Хьюстон Рокетс: Брукс - 26, Ванвлит - 16, Шенгюн - 15, Грин - 14, Грин - 12, Исон - 11, Смит II - 5, Холидей - 4, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович

«Именно по этой причине мне платят $ 80 млн в течение четырёх лет», — приводит слова Брукса североамериканский журналист и клубный обозреватель «Мемфиса» Дамайкл Коул в своих социальных сетях.

Примечательно, что Брукс, выступавший в прошлых сезонах за «Мемфис», за 40 секунд до конца основного времени при счёте 96:94 стал автором трёхочкового попадания. Благодаря этому броску «Хьюстон» увеличил преимущество до пяти очков и довёл дело до победы с разницей семь очков.

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