«Именно поэтому мне платят $ 80 млн». Диллон Брукс — после победного матча с «Мемфисом»

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс прокомментировал своё индивидуальное выступление после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 103:96.

«Именно по этой причине мне платят $ 80 млн в течение четырёх лет», — приводит слова Брукса североамериканский журналист и клубный обозреватель «Мемфиса» Дамайкл Коул в своих социальных сетях.

Примечательно, что Брукс, выступавший в прошлых сезонах за «Мемфис», за 40 секунд до конца основного времени при счёте 96:94 стал автором трёхочкового попадания. Благодаря этому броску «Хьюстон» увеличил преимущество до пяти очков и довёл дело до победы с разницей семь очков.