Чемпион НБА — о Дрэймонде Грине: надеюсь, он сможет закончить карьеру достойно

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест прокомментировал решение лиги отстранить тяжёлого форварда, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на неопределённый срок.

«Надеюсь, мне удастся связаться с ним. Надеюсь, мы сможем поболтать. Он победитель, я не хочу, чтобы он был запятнан. Надеюсь, с Дрэймондом всё в порядке. Рассчитываю на то, что он сможет закончить карьеру достойно», — сказал Сэндифорд-Артест в интервью TMZ Sports.

Отметим, что 33-летний Грин по итогам инцидента с ударом по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича получил от НБА бессрочную дисквалификацию до того момента, как пройдёт курс реабилитации по работе с гневом у определённых специалистов.