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«Нью-Йорк» переиграл «Финикс» на выезде, у Джейлена Брансона — 50 очков

«Нью-Йорк» переиграл «Финикс» на выезде, у Джейлена Брансона — 50 очков
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В ночь с 15 на 16 декабря мск на площадке «Футпринт Центра» (Финикс) завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс». Победу со счётом 139:122 одержали баскетболисты из Нью-Йорка.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА РЕгулярный чемпионат. Турнирная таблица

В стартовой четверти никому из соперников не удалось оторваться в счёте более чем на шесть очков, и по её завершении на табло было практически равенство — 30:31. Старт второй четверти остался за гостями, которые вновь смогли уйти вперёд на +6, но к большому перерыву уже «Финикс» имел преимущество в пять очков.

По ходу третьего периода хозяева площадки отрывались до +10, но к сирене «Никс» сократили отставание до двух очков, а в заключительном отрезке матча сделали решающий рывок.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), набравший 50 очков. На счету лидеров «Санз» Девина Букера и Кевина Дюранта 28 и 29 очков соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон
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