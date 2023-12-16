«Нью-Йорк» переиграл «Финикс» на выезде, у Джейлена Брансона — 50 очков

В ночь с 15 на 16 декабря мск на площадке «Футпринт Центра» (Финикс) завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс». Победу со счётом 139:122 одержали баскетболисты из Нью-Йорка.

В стартовой четверти никому из соперников не удалось оторваться в счёте более чем на шесть очков, и по её завершении на табло было практически равенство — 30:31. Старт второй четверти остался за гостями, которые вновь смогли уйти вперёд на +6, но к большому перерыву уже «Финикс» имел преимущество в пять очков.

По ходу третьего периода хозяева площадки отрывались до +10, но к сирене «Никс» сократили отставание до двух очков, а в заключительном отрезке матча сделали решающий рывок.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), набравший 50 очков. На счету лидеров «Санз» Девина Букера и Кевина Дюранта 28 и 29 очков соответственно.