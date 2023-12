Эрик Гордон рассказал, какую суперзвезду ему напоминает Девин Букер

Атакующий защитник «Финикс Санз» Эрик Гордон рассказал, что нынешняя игра Девина Букера напоминает ему выступления Джеймса Хардена.

«У всех великих игроков, с которыми я играл, совершенно у всех, было преимущество над остальными. Все имели уникальный стиль, особенно Джеймс Харден. «Борода» мог делать на площадке всё понемногу, и я начинаю видеть, как Букер эволюционирует, переходя на этот уровень Мне очень нравится, как Девин превращается из игрока, который забивает много очков, в плеймейкера, который умеет не только показывать свой талант скорера», — сказал Грин в эфире подкаста The OldMan & the Three.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Букер провёл 15 игр за «Финикс», набирая в среднем 28,1 очка, отдавая при этом 8,3 результативной передачи, — это лучшие показатели в карьере.