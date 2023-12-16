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«Олимпиакосу» грозит наказание от Евролиги за расистские оскорбления в адрес судьи

«Олимпиакосу» грозит наказание от Евролиги за расистские оскорбления в адрес судьи
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Греческий «Олимпиакос» в матче 14-го тура Евролиги на домашнем паркете уступил испанской «Валенсии» со счётом 56:63. Один из болельщиков команды оскорбил судью Джозефа Биссанга, из-за чего арбитр даже остановил матч.

По данным Basket News, Биссангу сказали с трибун: «Иди к чёрту, чёрная обезьяна». Теперь же греческому клубу грозит провести один или несколько домашних матчей без болельщиков.

Отметим, что «Олимпиакос» незамедлительно отреагировал на данный инцидент. Через пару часов после окончания игры было объявлено, что болельщик, о котором идёт речь, был найден и пожизненно отстранён от участия в домашних играх команды.

«Олимпиакос» всегда выступает против любых форм расизма», — говорится в заявлении клуба.

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