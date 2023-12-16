Леброн Джеймс похвалил Виктора Вембаньяму после первой очной встречи в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о первом номере драфта 2023 года Викторе Вембаньяме после первой очной встречи игроков в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Ничего не изменилось с тех пор, что я уже говорил ранее. Вембаньяма – особый талант. «Спёрс» достался хороший игрок», – сказал Леброн Джеймс после матча с «Сан-Антонио Спёрс».

Напомним, баскетболисты «Сан-Антонио» на домашней площадке обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 129:115. Тем самым команда из Техаса прервала свою 18-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате.

19-летний француз Вембаньяма оформил дабл-дабл в матче с «Лейкерс», записав на свой счёт 13 очков и 15 подборов.