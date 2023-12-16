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Леброн Джеймс похвалил Виктора Вембаньяму после первой очной встречи в НБА

Леброн Джеймс похвалил Виктора Вембаньяму после первой очной встречи в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о первом номере драфта 2023 года Викторе Вембаньяме после первой очной встречи игроков в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Ничего не изменилось с тех пор, что я уже говорил ранее. Вембаньяма – особый талант. «Спёрс» достался хороший игрок», – сказал Леброн Джеймс после матча с «Сан-Антонио Спёрс».

Напомним, баскетболисты «Сан-Антонио» на домашней площадке обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 129:115. Тем самым команда из Техаса прервала свою 18-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате.

19-летний француз Вембаньяма оформил дабл-дабл в матче с «Лейкерс», записав на свой счёт 13 очков и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 36, Джонсон - 17, Коллинс - 16, Осман - 15, Вембаньяма - 13, Брэнэм - 12, Сохан - 11, Макдермотт - 6, Мамукелашвили - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Ривз - 22, Хатимура - 20, Вуд - 17, Принс - 12, Хэйс - 8, Каслтон - 6, Ходж - 5, Кристи - 2, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш
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