Джейлен Брансон повторил достижение Леброна Джеймса для действующих игроков НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон повторил достижение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса среди действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

27-летний Брансон в матче с «Финикс Санз» провёл на площадке 35 минут, набрав 50 очков, сделав девять результативных передач, шесть подборов и пять перехватов. Лишь Джеймсу из действующих игроков лиги удавалось добиться показателей как минимум в 50 очков, пять подборов, передач и перехватов.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» победил «Финикс Санз» со счётом 139:122. Клуб во главе с Джейленом Брансоном занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лишь «Орландо», «Филадельфии», «Милуоки» и «Бостону». Команда победила в 14 матчах из 24 сыгранных.