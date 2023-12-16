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Джейлен Брансон повторил достижение Леброна Джеймса для действующих игроков НБА

Джейлен Брансон повторил достижение Леброна Джеймса для действующих игроков НБА
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон повторил достижение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса среди действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

27-летний Брансон в матче с «Финикс Санз» провёл на площадке 35 минут, набрав 50 очков, сделав девять результативных передач, шесть подборов и пять перехватов. Лишь Джеймсу из действующих игроков лиги удавалось добиться показателей как минимум в 50 очков, пять подборов, передач и перехватов.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» победил «Финикс Санз» со счётом 139:122. Клуб во главе с Джейленом Брансоном занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лишь «Орландо», «Филадельфии», «Милуоки» и «Бостону». Команда победила в 14 матчах из 24 сыгранных.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон
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