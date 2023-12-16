Президент РФБ Кириленко рассказал, с кем Россия хочет провести ближайший матч

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, с кем национальная команда страны желает провести ближайший матч.

«Мы сейчас очень плотно работаем над имеющимися вариантами. Все сборные заняты в окна. Есть квалификация чемпионата Европы, поэтому очень трудно находить соперника из числа сборных, особенно среди тех, у кого хороший уровень. Мы все хотим играть с командами более‑менее достойного уровня, но все заняты в этот момент.

Возможно, будем играть с иностранными командами. Пока что все под вопросом, сейчас идёт активная стадия переговоров», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Напомним, в августе мужская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В первой сборная России победила со счётом 72:59, во второй — 71:57. В июне россияне дважды встретились с белорусами в Москве. В первом матче сильнее со счётом 83:80 оказалась сборная Беларуси, во втором сборная России победила со счётом 83:78.