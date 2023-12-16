Бывший игрок ЦСКА Кайл Хайнс установил рекорд в Евролиге

Центровой итальянского «Милана» Кайл Хайнс, который ранее выступал за московский ЦСКА, установил рекорд в Евролиге.

В матче 14-го тура «Милан» встречался на выезде с каталонской «Барселоной» и Хайнс оформил пять подборов во встрече, тем самым поднявшись на второе место в списке лучших подбирающих в истории Евролиги.

37-баскетболист обошёл в борьбе за второе место Филиппе Рейеса, который за свою карьеру набрал 1799 подборов. Теперь бывшему баскетболисту ЦСКА предстоит погоня за лидером списка – Паулюсом Янкунасом, который набрал 2010 подборов.

Напомним, что «Милан» неожиданно нанёс первое в сезоне домашнее поражение «Барселоне». Клуб из Италии оказался сильнее испанского со счётом 90:86.

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