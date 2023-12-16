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Стали известны детали дела с обвинением Дуайта Ховарда в сексуальном домогательстве

Стали известны детали дела с обвинением Дуайта Ховарда в сексуальном домогательстве
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Стали известны детали дела с обвинением в сексуальном домогательстве восьмикратного участника Матча всех звёзд Дуайта Ховарда со стороны мужчины по имени Стивен Харпер.

«Совокупность текстовых сообщений между мистером Ховардом и мистером Харпером совершенно ясно показывает, что заявления Харпера являются несерьёзными, что он был добровольным участником событий 19 июля 2021 года и ранним утром 20 июля 2021 года, и что прикосновение к его персоне было с ним согласовано.

Что ещё более важно, откровенные сообщения не только показывают согласие, но и то, что мистер Харпер сам был инициатором некоторых сексуальных контактов. Харпер не только пригласил его на первый опыт, но и попытался инициировать вторую встречу, потому что первая, с его слов, была очень приятной. Поскольку бесспорно, что мистер Харпер дал согласие на прикосновения между ним и мистером Ховардом.

Заявления Харпера несостоятельны, и мистер Ховард имеет право на упрощённое судебное разбирательство, поскольку явное согласие отрицает существенный элемент умысла, а заявления о нападении, побоях, незаконном лишении свободы и умышленном причинении эмоционального расстройства рассыпаются как карточный домик», – приводит слова адвокатов Ховарда New York Post.

«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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