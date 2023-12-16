О'Нил сравнил Грина с Родманом в связи с дисквалификацией форварда «Уорриорз»

Прославленный баскетболист Шакил О'Нил высказался о дисквалификации форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, которую он получил после игры с «Финикс Санз», потому что ударил по лицу Юсуфа Нуркича. О'Нил сравнил Грина с культовым баскетболистом из 90-х Деннисом Родманом.

«Считаю, что он определённо пытался добиться того, чтобы фол отменили. Ошибка, которую он совершил, заключалась в том, что он вытянул руки вперёд. Не думаю, что Дрэймонд сказал: “Эй, я собираюсь ударить этого парня, потому что он дёрнул меня за майку“. Он просто пытался развернуться.

Он честный игрок, ему просто не повезло в произошедшей ситуации. Я бы дисквалифицировал его на две игры. Он такой, какой есть. Таким же был Родман всю карьеру — а в итоге его включили в Зал славы. Вы хотели, чтобы он вёл себя иначе во время карьеры? Такого никогда не произошло бы. Когда он выигрывал чемпионаты, никто не говорил лишнего. Это единственное, что меня смущает», — сказал О'Нил в эфире TMZ.