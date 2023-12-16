Карим Абдул-Джаббар сломал бедро и был доставлен в калифорнийский госпиталь

Легендарный американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар накануне, 15 декабря, посетил один концертов в Лос-Анджелесе, где с ним приключилась неприятная ситуация. Согласно информации TMZ, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» случайно упал на пол и получил перелом ребра. Врачи немедленно отреагировали на инцидент и направили Карима в больницу для лечения.

О состоянии члена Зала славы баскетбола ничего не сообщается, но исходя из слов его представителя Деборы Моралес, с Каримом всё будет в порядке, а сам он глубоко признателен за поддержку, которую получил от пожарной службы Лос-Анджелеса на месте происшествия, а также от замечательной медицинской команды Калифорнийского университета, которая сейчас заботится о нём.