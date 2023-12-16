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Кевин Дюрант: если Брансон продолжит в том же духе, он — будущий член Зала славы

Кевин Дюрант: если Брансон продолжит в том же духе, он — будущий член Зала славы
Kevin Durant
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант после игры с «Нью-Йорк Никс» отметил перфоманс Джейлена Брансона и заявил, что по завершении карьеры 27-летний разыгрывающий имеет все шансы попасть в Зал славы НБА. Напомним, Брансону в выездной игре против «Санз» удалось набрать 50 очков, совершить девять подборов и отдать пять результативных передач, что помогло его команде одержать победу со счётом 139:122.

«Это его франшиза. Он войдёт в Зал славы, если продолжит в таком духе», — приводит слова Дюранта после игры Bleacher Report.

НБА - регулярный чемпионат. Календарь
НБА - регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Нью-Йорк Никс» провели 24 игры в текущем розыгрыше регулярного сезона НБА. Им удалось одержать победу 16 раз. Следующим соперником «Никс» станет «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдёт в ночь на 17 декабря, время начала матча — 06:30 мск.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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