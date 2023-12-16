Кевин Дюрант: если Брансон продолжит в том же духе, он — будущий член Зала славы

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант после игры с «Нью-Йорк Никс» отметил перфоманс Джейлена Брансона и заявил, что по завершении карьеры 27-летний разыгрывающий имеет все шансы попасть в Зал славы НБА. Напомним, Брансону в выездной игре против «Санз» удалось набрать 50 очков, совершить девять подборов и отдать пять результативных передач, что помогло его команде одержать победу со счётом 139:122.

«Это его франшиза. Он войдёт в Зал славы, если продолжит в таком духе», — приводит слова Дюранта после игры Bleacher Report.

«Нью-Йорк Никс» провели 24 игры в текущем розыгрыше регулярного сезона НБА. Им удалось одержать победу 16 раз. Следующим соперником «Никс» станет «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдёт в ночь на 17 декабря, время начала матча — 06:30 мск.