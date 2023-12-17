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«Миннесота» на своей площадке переиграла «Индиану», Эдвардс и Таунс набрали 77 очков

«Миннесота» на своей площадке переиграла «Индиану», Эдвардс и Таунс набрали 77 очков
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В ночь с 16 на 17 декабря мск на площадке «Таргент Центра» в американском Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Индианой Пэйсерс». Победу со счётом 127:109 одержали хозяева.

НБА Регулярный чемпионат . Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

В первой половине встречи на площадке была равная борьба, которая привела к счёту 57:55 в пользу «Миннесоты» к большому перерыву. В третьей четверти «Тимбервулвз» сделали решающий рывок, выиграв её с отрывом в 15 очков.

По ходу заключительного отрезка преимущество хозяев паркета достигало 26 очков, финальная сирена зафиксировала на табло чуть более скромную разницу «+18». Самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты», набравший 40 очков. На счету его одноклубника Энтони Эдвардса 37 очков.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 40, Эдвардс - 37, Рид - 17, Браун - 11, Макдэниелс - 5, Конли - 5, Гобер - 5, Андерсон - 4, Александер-Уолкер - 3, Маклафлин, Мур, Милтон
Индиана Пэйсерс: Браун - 17, Несмит - 17, Джексон - 12, Тёрнер - 12, Макконнелл - 10, Шиппард - 8, Чьебв - 8, Топпин - 7, Нвора - 7, Матурин - 6, Уокер - 5, Хилд, Джонсон
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