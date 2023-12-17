«Миннесота» на своей площадке переиграла «Индиану», Эдвардс и Таунс набрали 77 очков

В ночь с 16 на 17 декабря мск на площадке «Таргент Центра» в американском Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Индианой Пэйсерс». Победу со счётом 127:109 одержали хозяева.

В первой половине встречи на площадке была равная борьба, которая привела к счёту 57:55 в пользу «Миннесоты» к большому перерыву. В третьей четверти «Тимбервулвз» сделали решающий рывок, выиграв её с отрывом в 15 очков.

По ходу заключительного отрезка преимущество хозяев паркета достигало 26 очков, финальная сирена зафиксировала на табло чуть более скромную разницу «+18». Самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты», набравший 40 очков. На счету его одноклубника Энтони Эдвардса 37 очков.