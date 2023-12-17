Томпсон вышел на чистое девятое место в списке лучших 3-очковых исполнителей в истории НБА

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 124:120.

В заключительной четверти Томпсон обошёл Джейсона Терри (2282) и занял девятое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков. На данный момент у Томпсона 2284 попадания из-за дуги за карьеру. Винс Картер, располагающийся на восьмом месте, имеет в своём активе 2290 удачных «трёшек».

Отметим, что защитник «Голден Стэйт» на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 24 очка (7 из 19 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), пять подборов, три результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+9».