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Томпсон вышел на чистое девятое место в списке лучших 3-очковых исполнителей в истории НБА

Томпсон вышел на чистое девятое место в списке лучших 3-очковых исполнителей в истории НБА
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Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 124:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В заключительной четверти Томпсон обошёл Джейсона Терри (2282) и занял девятое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков. На данный момент у Томпсона 2284 попадания из-за дуги за карьеру. Винс Картер, располагающийся на восьмом месте, имеет в своём активе 2290 удачных «трёшек».

Отметим, что защитник «Голден Стэйт» на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 24 очка (7 из 19 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), пять подборов, три результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+9».

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Томпсон - 24, Подзиемски - 19, Уиггинс - 14, Шарич - 12, Куминга - 10, Луни - 4, Пол - 2, Муди - 2, Пэйтон II, Джозеф, Грин, Джексон-Дэвис
Бруклин Нетс: Томас - 41, Клэкстон - 19, Бриджес - 18, Динвидди - 16, Джонсон - 13, О'Нил - 11, Уилсон - 2, Смит, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Финни-Смит
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