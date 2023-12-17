Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер рассказал о возможных сроках восстановления травмированного Брэдли Била

Инсайдер рассказал о возможных сроках восстановления травмированного Брэдли Била
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал травму атакующего защитника, одного из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Била, полученную во время матча регулярного сезона НБА с «Нью-Йорк Никс» (122:139).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Звезд “Финикса” Брэдли Бил, вероятно, пропустит несколько недель из-за травмы правого голеностопа. Хорошая новость для Била — обследования не показали серьёзных повреждений», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Отметим, что в середине первой четверти 30-летний баскетболист исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить матч.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android