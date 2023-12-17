Инсайдер рассказал о возможных сроках восстановления травмированного Брэдли Била

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал травму атакующего защитника, одного из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Била, полученную во время матча регулярного сезона НБА с «Нью-Йорк Никс» (122:139).

«Звезд “Финикса” Брэдли Бил, вероятно, пропустит несколько недель из-за травмы правого голеностопа. Хорошая новость для Била — обследования не показали серьёзных повреждений», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Отметим, что в середине первой четверти 30-летний баскетболист исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить матч.