Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он там как гангстер». Гордон рассказал, как воспринимают Николу Йокича в Сербии

«Он там как гангстер». Гордон рассказал, как воспринимают Николу Йокича в Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал о совместном отдыхе в Сербии с центровым команды Николой Йокичем после завоевания чемпионского титула НБА.

«Он там как президент, мэр, губернатор, сенатор, называйте как хотите. В Сомборе (город в Сербии) очень круто. Ценности Йокича совпадают с менталитетом победителя. Каждый божий день он работает над своим телом, каждый день правильно питается, и каждый день он проводит время со своей семьёй. Йокич – тихий, невозмутимый, ему нужно время, чтобы поздороваться со всеми людьми. Он просто хороший человек до мозга костей. Именно поэтому хорошие парни побеждают.

Он заботится о своём народе, он заботится о своём городе, а потом просто устраивает скачки на лошадях, ездит по городу на велосипеде. В целом он там как гангстер (делает всё, что хочет)», – сказал Гордон в подкасте Knuckleheads на YouTube.

Сейчас читают:
Кендрик Перкинс заступился за Николу Йокича в конфликте с судьями НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android