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Моррис: не понимаю, почему Дончич не первый в рейтинге MVP

Моррис: не понимаю, почему Дончич не первый в рейтинге MVP
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Форвард «Даллас Маверикс» Маркиф Моррис поделился мнением об игре разыгрывающего команды Луки Дончича. Также Моррис объяснил свою позицию по поводу притязаний словенца на награду самому ценному игроку сезона (MVP).

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«Я играл с некоторыми великими игроками, но игра даётся ему (Дончичу) так легко. Я никогда не видел, чтобы кто-то так действовал в игре. Он играет так же на тренировках. Это мастерство. Не понимаю, почему он не первый в рейтинге за звание MVP. Я просто не понимаю. Потому что он приносит пользу нашей команде – забрасывает, делает подборы и отдаёт передачи – каждую ночь», – приводит слова Морриса Sports Illustrated.

Напомним, «Даллас» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 131:120. Клуб из Техаса поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав действующего чемпиона ассоциации «Денвер Наггетс».

В матче с «Портлендом» Дончич набрал 40 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 33, Грант - 27, Хендерсон - 13, Рит - 11, Брогдон - 9, Камара - 8, Эйтон - 7, Шарп - 7, Тибулл - 5, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Хардуэй-младший - 25, Экзам - 18, Джонс - 18, Моррис - 10, Карри - 7, Пауэлл - 6, Харди - 4, Уильямс - 3, Лайвли, Лоусон, Браун, Деннис, Проспер
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