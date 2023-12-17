Моррис: не понимаю, почему Дончич не первый в рейтинге MVP

Форвард «Даллас Маверикс» Маркиф Моррис поделился мнением об игре разыгрывающего команды Луки Дончича. Также Моррис объяснил свою позицию по поводу притязаний словенца на награду самому ценному игроку сезона (MVP).

«Я играл с некоторыми великими игроками, но игра даётся ему (Дончичу) так легко. Я никогда не видел, чтобы кто-то так действовал в игре. Он играет так же на тренировках. Это мастерство. Не понимаю, почему он не первый в рейтинге за звание MVP. Я просто не понимаю. Потому что он приносит пользу нашей команде – забрасывает, делает подборы и отдаёт передачи – каждую ночь», – приводит слова Морриса Sports Illustrated.

Напомним, «Даллас» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 131:120. Клуб из Техаса поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав действующего чемпиона ассоциации «Денвер Наггетс».

В матче с «Портлендом» Дончич набрал 40 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 результативных передач.