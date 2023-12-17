Аарон Гордон назвал самого трудного соперника по ходу победного для «Денвера» плей-офф

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал, что против Джимми Батлера («Майами Хит») сложнее всего было защищаться по ходу прошлого плей-офф, по итогам которого клуб из Колорадо впервые в истории выиграл чемпионство в НБА.

«Я, пожалуй, скажу, что это Джимми (Батлер). Я думаю, что к финальной серии он немного выдохся, в первых раундах он был сумасшедший. Думаю, что он способен просто работать в игре и сохранять равновесие. У него есть всего понемногу, он может бросать трёхочковые, он может бросать двухочковые, он никогда не останавливается в нападении», — сказал Гордон в подкасте Knuckleheads на YouTube.

Напомним, «Денвер Наггетс» в финальной серии НБА встречался с «Майами Хит». Клуб из Западной конференции оказался сильнее со счётом 4-1.

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