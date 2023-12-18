Киган Мюррэй стал самым молодым игроком с 12+ трёхочковыми попаданиями за матч в НБА

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 125:104.

Мюррэй в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 47 очков (16 из 23 с игры, где 12 из 15 — трёхочковые), восемь подборов, две результативные передачи и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+33».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, баскетболист стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось за встречу реализовать как минимум 12 трёхочковых бросков, — 23 года 119 дней. Ранее достижение принадлежало Коби Брайанту, который сделал это в возрасте 24 лет 137 дней.