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Киган Мюррэй стал самым молодым игроком с 12+ трёхочковыми попаданиями за матч в НБА

Киган Мюррэй стал самым молодым игроком с 12+ трёхочковыми попаданиями за матч в НБА
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Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 125:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Мюррэй в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 47 очков (16 из 23 с игры, где 12 из 15 — трёхочковые), восемь подборов, две результативные передачи и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» форварда составил «+33».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, баскетболист стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось за встречу реализовать как минимум 12 трёхочковых бросков, — 23 года 119 дней. Ранее достижение принадлежало Коби Брайанту, который сделал это в возрасте 24 лет 137 дней.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 104
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 47, Сабонис - 20, Монк - 18, Барнс - 16, Хаертер - 11, Макги - 4, Митчелл - 4, Везенков - 3, Эллис - 2, Дуарте, Эдвардс, Лайлз, Toscano
Юта Джаз: Секстон - 28, Маркканен - 18, Хендрикс - 12, Хортон-Такер - 12, Данн - 11, Олиник - 9, Фонтеккио - 7, Агбаджи - 5, Кесслер - 2, Поттер, Джузэнг
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