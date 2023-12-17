«Это одна из лучших команд на планете». Рик Карлайл высказался о лидере сезона в НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высоко оценил «Миннесоту Тимбервулвз» после очного матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это одна из лучших команд на планете. У этих парней на домашней арене получается буквально всё. Здесь живая атмосфера, и она точно отличается от той, которая была здесь раньше», – приводит слова Рика Карлайла The Athletic.

Напомним, «Миннесота» обыграла «Индиану» со счётом 127:109. При этом «волки» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. Команда из Миннеаполиса победила в 19 матчах, проиграв при этом лишь в пяти.

Ближайшим соперником «Миннесоты» по регулярному чемпионату НБА станет «Майами Хит». Встреча пройдёт 19 декабря, начало в 3:30 мск.