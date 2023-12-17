Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это одна из лучших команд на планете». Рик Карлайл высказался о лидере сезона в НБА

«Это одна из лучших команд на планете». Рик Карлайл высказался о лидере сезона в НБА
Комментарии

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высоко оценил «Миннесоту Тимбервулвз» после очного матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Это одна из лучших команд на планете. У этих парней на домашней арене получается буквально всё. Здесь живая атмосфера, и она точно отличается от той, которая была здесь раньше», – приводит слова Рика Карлайла The Athletic.

Напомним, «Миннесота» обыграла «Индиану» со счётом 127:109. При этом «волки» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. Команда из Миннеаполиса победила в 19 матчах, проиграв при этом лишь в пяти.

Ближайшим соперником «Миннесоты» по регулярному чемпионату НБА станет «Майами Хит». Встреча пройдёт 19 декабря, начало в 3:30 мск.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 40, Эдвардс - 37, Рид - 17, Браун - 11, Макдэниелс - 5, Конли - 5, Гобер - 5, Андерсон - 4, Александер-Уолкер - 3, Маклафлин, Мур, Милтон
Индиана Пэйсерс: Браун - 17, Несмит - 17, Джексон - 12, Тёрнер - 12, Макконнелл - 10, Шиппард - 8, Чьебв - 8, Топпин - 7, Нвора - 7, Матурин - 6, Уокер - 5, Хилд, Джонсон
Сейчас читают:
«Хочу разделаться с Леброном один на один». Энтони Эдвардс — в адрес Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android