Игроки «Зенита» вышли на матч с МБА в футболках в поддержку Сергея Карасёва

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли на матч регулярного чемпионата с московской МБА в футболках в поддержку форварда команды Сергея Карасёва, который недавно получил тяжёлую травму.

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Отметим, что Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке. Игроку потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.

Отметим, что ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире. В этом сезоне Единой лиги ВТБ Сергей в среднем за матч набирает 9,7 очка и совершает 3,1 подбора.