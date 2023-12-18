Кевин Дюрант исполнил мощный данк с фолом в концовке матча с «Вашингтоном»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:108.

За 30 секунд до конца основного времени при счёте 107:106 в пользу хозяев Дюрант совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху с нарушением правил центрового гостей Дэниела Гэффорда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Дюрант в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 28 очков (11 из 24 с игры, 6 из 9 штрафные), пять подборов, пять результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда — «-2».