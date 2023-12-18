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Кевин Дюрант исполнил мощный данк с фолом в концовке матча с «Вашингтоном»

Кевин Дюрант исполнил мощный данк с фолом в концовке матча с «Вашингтоном»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:108.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За 30 секунд до конца основного времени при счёте 107:106 в пользу хозяев Дюрант совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху с нарушением правил центрового гостей Дэниела Гэффорда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Дюрант в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 28 очков (11 из 24 с игры, 6 из 9 штрафные), пять подборов, пять результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда — «-2».

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 27, Гордон - 13, Ойбанкс - 12, Аллен - 11, Гудвин - 6, Нуркич - 6, Литтл - 5, Мету - 4, Бол, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп
Вашингтон Уизардс: Гэффорд - 26, Джонс - 22, Кузма - 17, Пул - 14, Авдия - 7, Кулибали - 6, Кисперт - 6, Галлинари - 6, Мускала - 4, Батлер, Бернард, Гилл, Оморуи
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