«Сан-Антонио» разместил джерси Тони Паркера у себя в зале

В честь введения Тони Паркера в Зал славы баскетбола «Сан-Антонио Спёрс» вывесил его джерси в зале команды.
Паркер — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (2003, 2005, 2007 и 2014). В 2007 году он был признан самым ценным игроком финала НБА. Паркер становился чемпионом Европы 2013 года в составе сборной Франции. Сейчас Тони является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге.
Напомним, в августе этого года состоялась ежегодная церемония включения в Зал славы баскетбола. Официально внесены в историю карьеры следующих звёзд: Дуэйна Уэйда, Дирка Новицки, Тони Паркера, Пау Газоля, Бекки Хэммона и Грега Поповича. Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.
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