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«Сан-Антонио» разместил джерси Тони Паркера у себя в зале

«Сан-Антонио» разместил джерси Тони Паркера у себя в зале
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В честь введения Тони Паркера в Зал славы баскетбола «Сан-Антонио Спёрс» вывесил его джерси в зале команды.

Паркер — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (2003, 2005, 2007 и 2014). В 2007 году он был признан самым ценным игроком финала НБА. Паркер становился чемпионом Европы 2013 года в составе сборной Франции. Сейчас Тони является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге.

Напомним, в августе этого года состоялась ежегодная церемония включения в Зал славы баскетбола. Официально внесены в историю карьеры следующих звёзд: Дуэйна Уэйда, Дирка Новицки, Тони Паркера, Пау Газоля, Бекки Хэммона и Грега Поповича. Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 146
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 17, Шампани - 15, Осман - 14, Джонсон - 13, Васселл - 13, Брэнэм - 11, Грэм - 7, Макдермотт - 7, Сохан - 5, Джонс - 4, Коллинс - 2, Мамукелашвили - 2
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 29, Ингрэм - 26, Альварадо - 16, Уильямсон - 15, Валанчюнас - 15, Мёрфи - 14, Маршалл - 11, Хоукинс - 7, Дэниэлс - 5, Робинсон-Эрл - 4, Джонс - 2, Зеллер - 2
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