Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо повторил достижение Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Кевина Гарнетта

Яннис Адетокунбо повторил достижение Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Кевина Гарнетта
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо занял первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 24, Хендерсон - 14, Шарп - 12, Камара - 11, Эйтон - 8, Брогдон - 8, Уокер - 4, Тибулл - 3, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Уиггинс - 25, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 12, Подзиемски - 10, Шарич - 8, Карри - 7, Муди - 6, Пол - 4, Луни - 4, Пэйтон II, Джозеф, Грин

Таким образом, грек стал лидером франшизы по всем основным статистическим показателям — по очкам, передачам и подборам. Он присоединился к Леброну Джеймсу («Кливленд Кавальерс»), Кевину Гарнетту («Миннесота Тимбервулвз») и Майклу Джордану («Чикаго Буллз»).

Напомним, во время матча с «Хьюстон Рокетс» (128:119) Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории «Милуоки» по количеству собранных отскоков. На счету греческого форварда теперь 7165 подборов. Отметим, что в тройку лучших «Бакс» также входит Боб Дэндридж (4497).

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после завершения матча:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android