Яннис Адетокунбо повторил достижение Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Кевина Гарнетта

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо занял первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов.

Таким образом, грек стал лидером франшизы по всем основным статистическим показателям — по очкам, передачам и подборам. Он присоединился к Леброну Джеймсу («Кливленд Кавальерс»), Кевину Гарнетту («Миннесота Тимбервулвз») и Майклу Джордану («Чикаго Буллз»).

Напомним, во время матча с «Хьюстон Рокетс» (128:119) Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории «Милуоки» по количеству собранных отскоков. На счету греческого форварда теперь 7165 подборов. Отметим, что в тройку лучших «Бакс» также входит Боб Дэндридж (4497).

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после завершения матча: