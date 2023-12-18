Яннис Адетокунбо повторил достижение Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Кевина Гарнетта

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо занял первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов.
Таким образом, грек стал лидером франшизы по всем основным статистическим показателям — по очкам, передачам и подборам. Он присоединился к Леброну Джеймсу («Кливленд Кавальерс»), Кевину Гарнетту («Миннесота Тимбервулвз») и Майклу Джордану («Чикаго Буллз»).
Напомним, во время матча с «Хьюстон Рокетс» (128:119) Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории «Милуоки» по количеству собранных отскоков. На счету греческого форварда теперь 7165 подборов. Отметим, что в тройку лучших «Бакс» также входит Боб Дэндридж (4497).
Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после завершения матча:
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