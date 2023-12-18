Умер президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов

В Саратове скончался президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов. Об этом сообщает «Саратов 24». Родионову было 76 лет. В последнее время он проходил лечение после продолжительной болезни.

Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года играл за «Автодорожник», а затем стал главным тренером саратовского клуба.

Под его руководством «Автодор» трижды побеждал в баскетбольной Суперлиге в период с 1993 по 1999 год, а также в 2014 году.

В 2014 году Владимир Родионов возглавил кадетскую национальную команду России (среди игроков не старше 16 лет). В феврале 2023 года Родион был введён в Зал славы Единой лиги ВТБ.