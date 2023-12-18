«Автодор» выразил соболезнования родным и близким Владимира Родионова

Баскетбольный клуб «Автодор» опубликовал сообщение по поводу президента команды Владимира Родионова, который сегодня, 18 декабря, ушёл из жизни.

«Сегодня, 18 декабря, российский баскетбол понёс невосполнимую утрату. На 77-м году жизни скоропостижно скончался бессменный президент БК «Автодор», заслуженный тренер России, мастер спорта, член Зала славы Единой лиги ВТБ Владимир Евстафьевич Родионов.

Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. С его именем неразрывно связаны все победы, достижения и развитие саратовского клуба. Владимир Евстафьевич неизменно уделял особое внимание подготовке и развитию молодых игроков, внеся неоценимый вклад в развитие всего отечественного баскетбола.

Под руководством Родионова «Автодор» дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги «А», четыре раза становился серебряным призёром и дважды бронзовым призёром чемпионатов России, а также на протяжении 17 сезонов представлял Саратовскую область и страну в европейских клубных турнирах, в том числе в Евролиге. В качестве генерального менеджера Владимир Родионов привёл санкт-петербургское «Динамо» к победе в Евролиге ФИБА и бронзовым медалям чемпионата страны».