Агент Карасёва рассказал о динамике восстановления баскетболиста «Зенита»

Агент баскетболиста «Зенита» Сергея Карасёва Вадим Михалевский сообщил, что игрока выписали из больницы после страшного падения в матче с ЦСКА, а также рассказал о его восстановлении.

«Сергея выписали в пятницу. Сейчас он в Санкт-Петербурге проходит реабилитацию. Точные сроки возвращения пока неизвестны. Динамика положительная, надеюсь, в скором времени приступит к индивидуальным тренировкам», — сказал Михалевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, Карасёв получил травму, упав с большой высоты на спину, и не смог продолжить участие в матче с московским ЦСКА. Баскетболист долгое время лежал на площадке. Игроку потребовалась помощь медицинской бригады, чтобы покинуть площадку.