Матчи «Уралмаш» — УНИКС и «Енисей» — «Автодор» начнутся с минуты молчания

Матчи Единой лиги ВТБ «Уралмаш» — УНИКС и «Енисей» — «Автодор» начнутся с минуты молчания в память о президенте «Автодора» Владимире Родионове.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в возрасте 76 лет ушёл из жизни президент «Автодора» Владимир Евстафьевич Родионов.

Единая лига ВТБ выразила также глубокие соболезнования родным и близким президента саратовского клуба.

Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. Под его руководством «Автодор» трижды побеждал в баскетбольной Суперлиге с 1993 по 1999 год, а также в 2014 году.

В 2014 году Владимир Родионов возглавил кадетскую национальную команду России (среди игроков не старше 16 лет). В феврале 2023 года Родион был введён в Зал славы Единой лиги ВТБ.