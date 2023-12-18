Генеральный директор Лиги ВТБ: уход Родионова — потеря для всего российского баскетбола

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин дала комментарий по поводу смерти президента «Автодора» Владимира Родионова.

«Уход из жизни Владимира Родионова – это большая потеря и для Лиги ВТБ, и для всего российского баскетбола. Владимир Евстафьевич, который более 40 лет являлся президентом «Автодора», воспитал не одну плеяду успешных игроков, был олицетворением саратовского баскетбола, а также по праву был включён в Зал славы Лиги ВТБ в 2023 году.

От лица Единой лиги ВТБ хочу выразить соболезнования родным и близким Владимира Родионова в связи с его утратой», – приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года играл за «Автодорожник», а затем стал главным тренером саратовского клуба. Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года.