Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

40 очков Джоэля Эмбиида не помогли «Филадельфии» одержать победу над «Чикаго»

40 очков Джоэля Эмбиида не помогли «Филадельфии» одержать победу над «Чикаго»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Филадельфия Сиксерс» и «Чикаго Буллз». Гости победили со счётом 108:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Макси - 29, Рид - 8, Мелтон - 6, Убре - 6, Беверли - 4, Харрис - 3, Хаус - 3, Батюм - 3, Ковингтон - 2, Мартин, Бамба, Коркмаз
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Вучевич - 23, Дерозан - 15, Уильямс - 13, Картер - 12, Карузо - 10, Драммонд - 5, Досунму - 4, Терри - 2, Филлипс, Тэйлор

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету 40 очков, 14 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде, разрывающий Тайриз Макси отметился пятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал разыгрывающий Коби Уайт. Он набрал 24 очка, совершил восемь подборов и девять передач. Центровой Никола Вучевич отметился 23 очками, восемью подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Мемар Дерозан (15), Патрик Уильямс (13), Джевон Картер (12) и Алекс Карузо (10).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android