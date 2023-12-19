40 очков Джоэля Эмбиида не помогли «Филадельфии» одержать победу над «Чикаго»

Сегодня, 19 декабря, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Филадельфия Сиксерс» и «Чикаго Буллз». Гости победили со счётом 108:104.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. На его счету 40 очков, 14 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде, разрывающий Тайриз Макси отметился пятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал разыгрывающий Коби Уайт. Он набрал 24 очка, совершил восемь подборов и девять передач. Центровой Никола Вучевич отметился 23 очками, восемью подборами и четырьмя передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Мемар Дерозан (15), Патрик Уильямс (13), Джевон Картер (12) и Алекс Карузо (10).