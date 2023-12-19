«Клипперс» переиграли «Индиану», одержав 8-ю победу подряд, у Хардена 35 очков

Сегодня, 19 декабря, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости победили со счётом 151:127.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден. На его счету 35 очков, три подбора и девять результативных передач. Его партнёр по команде, Кавай Леонард отметился 28 очками, двумя подборами и одной передачей. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Пол Джордж (27), Норман Пауэлл (19), Ивица Зубац (18) и Рассел Уэстбрук (10).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал защитник Беннедикт Матурин. Он набрал 34 очка, совершил шесть подборов и две передачи. Форвард Айзея Джексон отметился 15 очками, четырьмя подборами и двумя передачами.