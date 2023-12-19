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«Денвер» переиграл «Даллас», несмотря на восемь очков Николы Йокича

«Денвер» переиграл «Даллас», несмотря на восемь очков Николы Йокича
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Сегодня, 19 декабря, в Денвере (США) на «Болл-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева победили со счётом 130:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл. На его счету 38 очков, 11 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Данте Экзам отметился 11 очками, одним подбором и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Наггентс» стал разыгрывающий Джамал Маррей. Он набрал 22 очка, совершил четыре подбора и две передачи. Форвард Аарон Гордон отметился 21 очком, пятью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Реджи Джексон (18), Зеке Ннаджи (14), Джулиан Строутер (12) и Пейтон Уотсон (10).

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Гордон - 21, Джексон - 20, Ннаджи - 14, Строутер - 12, Уотсон - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Портер - 8, Йокич - 8, Браун - 6, Джордан, Холидэй, Гиллеспи
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Экзам - 11, Харди - 9, Пауэлл - 8, Хардуэй-младший - 8, Уильямс - 7, Лоусон - 6, Джонс - 6, Браун - 5, Проспер - 2, Холмс - 2, Моррис - 2, Деннис, Карри
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