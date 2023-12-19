«Денвер» переиграл «Даллас», несмотря на восемь очков Николы Йокича

Сегодня, 19 декабря, в Денвере (США) на «Болл-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева победили со счётом 130:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл. На его счету 38 очков, 11 подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Данте Экзам отметился 11 очками, одним подбором и двумя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Наггентс» стал разыгрывающий Джамал Маррей. Он набрал 22 очка, совершил четыре подбора и две передачи. Форвард Аарон Гордон отметился 21 очком, пятью подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Реджи Джексон (18), Зеке Ннаджи (14), Джулиан Строутер (12) и Пейтон Уотсон (10).