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Владимир Гомельский отреагировал на смерть Владимира Родионова

Владимир Гомельский отреагировал на смерть Владимира Родионова
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Известный российский комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу смерти президента «Автодора» Владимира Родионова.

«Это огромная потеря. На таких людях, как он, бесконечно любящих баскетбол, готовых пожертвовать всем, чем только можно, лишь бы команда играла хорошо, и держится отечественный баскетбол. Да, он был с тяжёлым характером. Да, требовательный. Да, смеялись над тем, что тренеры нигде в мире не меняются чаще, чем в «Автодоре». И тем не менее у него было огромное стремление, чтобы его детище, его команда, его клуб занимал то место, которое он хотел. Это было крайне достойно, хотя, конечно, тренеров было жалко.

Но о Владимире Евстафьевиче Родионове я вспоминаю как о фанате российского баскетбола, и его потеря действительно чувствительная и существенная для всего нашего отечественного баскетбола», — приводит слова Гомельского «Спорт-экспресс».

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