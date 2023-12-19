Стало известно, какие игроки «Чикаго» интересны «Лейкерс»

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Игроки «Чикаго Буллз» Зак Лавин, Демар Дерозан и Алекс Карузо попали в сферу интересов «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает журналист Сэм Эмик из The Athletic.

Сообщается, что «Чикаго» готов вести переговоры. Команда заинтересована в Остине Ривзе, однако «озёрники» не собираются расставаться с атакующим защитником.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости победили со счётом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 14 подборов и две результативные передачи. Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков.