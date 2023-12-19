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Стало известно, какие игроки «Чикаго» интересны «Лейкерс»

Стало известно, какие игроки «Чикаго» интересны «Лейкерс»
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Игроки «Чикаго Буллз» Зак Лавин, Демар Дерозан и Алекс Карузо попали в сферу интересов «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает журналист Сэм Эмик из The Athletic.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Сообщается, что «Чикаго» готов вести переговоры. Команда заинтересована в Остине Ривзе, однако «озёрники» не собираются расставаться с атакующим защитником.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости победили со счётом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 14 подборов и две результативные передачи. Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорка» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 25, Ривз - 20, Расселл - 9, Принс - 9, Хатимура - 8, Реддиш - 4, Хэйс - 2, Вандербилт, Кристи, Льюис, Вуд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Рэндл - 27, Куикли - 20, Барретт - 12, Хартенштайн - 9, Дивинченцо - 8, Харт - 6, Гримс - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу, Гибсон
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