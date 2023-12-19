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Леонард — об игре Хардена в 4-й четверти матча с «Индианой»: как-будто я заплатил за места

Леонард — об игре Хардена в 4-й четверти матча с «Индианой»: как-будто я заплатил за места
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал выступление своего одноклубника Джеймса Хардена в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (151:127), в четвёртой четверти которого последний набрал 21 очко.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Это было очень увлекательно. Такое чувство, будто я заплатил за места сегодня вечером», — приводит слова Леонарда Clutch Points.

Всего на счету Хардена в этом матче 35 очков, 3 подбора, 9 передач и 1 перехват. Он стал самым результативным игроком встречи. Леонард отметился в этой игре 28 очками, 2 подборами, 1 передачей и 1 перехватом.

На данный момент «Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 61,5% побед.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
127 : 151
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Матурин - 34, Джексон - 15, Топпин - 14, Хилд - 14, Несмит - 12, Браун - 11, Макконнелл - 10, Нвора - 9, Халибёртон - 8, Джонсон, Тёрнер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 35, Леонард - 28, Джордж - 27, Пауэлл - 19, Зубац - 18, Уэстбрук - 10, Бостон - 6, Тайс - 4, Мэнн - 4, Коффи, Такер, Браун
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