Леонард — об игре Хардена в 4-й четверти матча с «Индианой»: как-будто я заплатил за места

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал выступление своего одноклубника Джеймса Хардена в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (151:127), в четвёртой четверти которого последний набрал 21 очко.

«Это было очень увлекательно. Такое чувство, будто я заплатил за места сегодня вечером», — приводит слова Леонарда Clutch Points.

Всего на счету Хардена в этом матче 35 очков, 3 подбора, 9 передач и 1 перехват. Он стал самым результативным игроком встречи. Леонард отметился в этой игре 28 очками, 2 подборами, 1 передачей и 1 перехватом.

На данный момент «Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 61,5% побед.