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Ростислав Вергун официально стал тренером «Уралмаша»

Ростислав Вергун официально стал тренером «Уралмаша»
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Бывший тренер белорусского «Минска» Ростислав Вергун возглавил екатеринбургский «Уралмаш».

Отметим, что ранее «Уралмаш» расстался с главным тренером Милошем Павичевичем, причина заключается в расхождении взглядов на развитие клуба.

На данный момент дебютант Единой лиги ВТБ «Уралмаш» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда победила в восьми матчах при девяти поражениях.

Напомним, Ростислав Вергун возглавил «Минск» в 2019 году. С тех пор в белорусском баскетболе минчане не уступали звание лидеров в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Беларуси.

Отметим, что Вергун с 2020 года и по нынешний день тренирует сборную Беларуси, которая под его руководством вышла в квалификацию Чемпионата Мира 2023.

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