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Лидер «Барселоны» Лапровиттола назвал тренера, который изменил его карьеру

Лидер «Барселоны» Лапровиттола назвал тренера, который изменил его карьеру
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Аргентинский разыгрывающий каталонской «Барселоны» Николас Лапровитолла поделился мнением о бывшем тренере испанского клуба Шарунасе Ясикявичюсе.

«Он изменил мою карьеру, мой стиль игры. Я уже говорил это. Он лучший тренер, который у меня когда-либо был. Как и у всех остальных у него есть отрицательные качества, но я очень благодарен, что встретился с ним в нужное время. Думаю, мне нужен был кто-то вроде него, кто мог кричать на меня за спиной.

У меня очень спокойный характер. Думаю, я немного закалил его после работы с Шарунасом. Как человек, вне корта он совершенно другой, и я благодарен судьбе за то, что узнал его», – приводит слова Лапровиттолы Eurohoops.

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