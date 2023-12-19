Име Удока и Диллон Брукс оштрафованы за нецензурную брань в адрес арбитра

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока, а также форвард команды Диллон Брукс заплатят штраф за оскорбление судьи в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (119:128), который прошёл 17 декабря.

Как сообщает журналист Адам Векслер в социальных сетях, Удока оштрафован на $ 25 тысяч, а Брукс — на $ 35 тысяч. Последний также позволил себе публичную критику судьи. В самой игре баскетболист был удалён с площадки за два технических фола.

Напомним, 3 декабря Удока также был удалён с площадки в результате технического фола, полученного после беседы со звёздным форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Хьюстон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, победив в 54,2% матчей. В ближайшей игре техасский клуб 21 декабря примет дома «Атланту Хоукс».