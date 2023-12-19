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Име Удока и Диллон Брукс оштрафованы за нецензурную брань в адрес арбитра

Име Удока и Диллон Брукс оштрафованы за нецензурную брань в адрес арбитра
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока, а также форвард команды Диллон Брукс заплатят штраф за оскорбление судьи в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (119:128), который прошёл 17 декабря.

Как сообщает журналист Адам Векслер в социальных сетях, Удока оштрафован на $ 25 тысяч, а Брукс — на $ 35 тысяч. Последний также позволил себе публичную критику судьи. В самой игре баскетболист был удалён с площадки за два технических фола.

Напомним, 3 декабря Удока также был удалён с площадки в результате технического фола, полученного после беседы со звёздным форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Хьюстон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, победив в 54,2% матчей. В ближайшей игре техасский клуб 21 декабря примет дома «Атланту Хоукс».

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
135 : 130
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 37, Меррилл - 19, Страс - 17, ЛеВерт - 12, Уэйд - 12, Окоро - 11, Ньянг - 10, Аллен - 10, Томпсон - 4, Портер - 3, Бейтс, Джонс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 27, Шенгюн - 24, Брукс - 16, Грин - 15, Холидей - 14, Исон - 14, Грин - 12, Смит II - 5, Тэйт - 3, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович
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