Гордон — о словах Хардена «Я и есть система»: я понимаю, что он имеет ввиду

Защитник «Финикса» Эрик Гордон прокомментировал недавние слова звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена о том, что «он и есть система».

«Я понимаю, о чём он говорит, когда заявляет: «Я не подстраиваюсь под систему». Конечно, Джеймс способен сам быть системой. Нужно дать ему эту свободу. Дать ему возможность разобраться с защитником один на один, сыграть в «посте». Так ему будет лучше.

И нужно отталкиваться уже от этого. А когда ты принимаешь его видение баскетбола, я бы сказал, что Джеймс становится более мотивированным. Начинает отдавать передачи и всё такое. Так что я определённо понимаю, о чём он говорит», — сказал Гордон в подкасте Джей Джей Редика на YouTube.

Напомним, Харден перешёл из «Филадельфии» в «Клипперс» 1 ноября.