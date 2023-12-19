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Гордон — о словах Хардена «Я и есть система»: я понимаю, что он имеет ввиду

Гордон — о словах Хардена «Я и есть система»: я понимаю, что он имеет ввиду
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Защитник «Финикса» Эрик Гордон прокомментировал недавние слова звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена о том, что «он и есть система».

«Я понимаю, о чём он говорит, когда заявляет: «Я не подстраиваюсь под систему». Конечно, Джеймс способен сам быть системой. Нужно дать ему эту свободу. Дать ему возможность разобраться с защитником один на один, сыграть в «посте». Так ему будет лучше.

И нужно отталкиваться уже от этого. А когда ты принимаешь его видение баскетбола, я бы сказал, что Джеймс становится более мотивированным. Начинает отдавать передачи и всё такое. Так что я определённо понимаю, о чём он говорит», — сказал Гордон в подкасте Джей Джей Редика на YouTube.

Напомним, Харден перешёл из «Филадельфии» в «Клипперс» 1 ноября.

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
127 : 151
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Матурин - 34, Джексон - 15, Топпин - 14, Хилд - 14, Несмит - 12, Браун - 11, Макконнелл - 10, Нвора - 9, Халибёртон - 8, Джонсон, Тёрнер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 35, Леонард - 28, Джордж - 27, Пауэлл - 19, Зубац - 18, Уэстбрук - 10, Бостон - 6, Тайс - 4, Мэнн - 4, Коффи, Такер, Браун
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