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«Арис» одержал вторую победу подряд в Еврокубке, одолев в гостях «Тюрк Телеком»

«Арис» одержал вторую победу подряд в Еврокубке, одолев в гостях «Тюрк Телеком»
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Сегодня, 19 декабря, прошёл матч 12-го тура второго круга группового этапа баскетбольного Еврокубка, в котором турецкий «Тюрк Телеком» уступил греческому «Арису» (85:95). Встреча прошла на стадионе «Анкара-Арена» в столице Турции.

Статистика Еврокубка сезона-2023/2024
Календарь Еврокубка сезона-2023/2024

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий хозяев Тайрон Уоллес, записавший на свой счёт 30 очков.

«Арис» одержал вторую победу подряд и делит пятое место в турнирной таблице группы B с «Литкабелисом», победив в 41,7% матчей. В следующем матче греческий клуб примет дома 27 декабря польский «Шлёнск».

Турецкий клуб остался располагается на девятой строчке, имея 25,0% побед. В следующей игре «Тюрк Телеком» будет гостить у «Ратиофарм Ульм» 26 декабря.

Еврокубок . Группа B. 12-й тур
19 декабря 2023, вторник. 20:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
85 : 95
Арис
Салоники, Греция

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