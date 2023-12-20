Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арис» одержал вторую победу подряд в Еврокубке, одолев в гостях «Тюрк Телеком»

Сегодня, 19 декабря, прошёл матч 12-го тура второго круга группового этапа баскетбольного Еврокубка, в котором турецкий «Тюрк Телеком» уступил греческому «Арису» (85:95). Встреча прошла на стадионе «Анкара-Арена» в столице Турции.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий хозяев Тайрон Уоллес, записавший на свой счёт 30 очков.

«Арис» одержал вторую победу подряд и делит пятое место в турнирной таблице группы B с «Литкабелисом», победив в 41,7% матчей. В следующем матче греческий клуб примет дома 27 декабря польский «Шлёнск».

Турецкий клуб остался располагается на девятой строчке, имея 25,0% побед. В следующей игре «Тюрк Телеком» будет гостить у «Ратиофарм Ульм» 26 декабря.

Смотри баскетбольный Еврокубок эксклюзивно в Okko.