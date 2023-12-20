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Еврокубок: результаты матчей 19 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 19 декабря, турнирная таблица
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Сегодня, 19 декабря, состоялось пять матчей в рамках баскетбольного Еврокубка.

Календарь Еврокубка сезона-2023/2024
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2023/2024

Прежде всего обращает на себя внимание неожиданное крупное домашнее поражение лидера группы B «Гран-Канарии» от итальянской «Доломити Энергии» (76:98), идущей в нижней части турнирной таблицы. В группе А словенская «Цедевита Олимпия» потерпела 12 поражение подряд, уступив дома турецкому «Бешикташу» (83:88).

Еврокубок, результаты матчей 19 декабря:

«У-БТ» (Румыния) — «Бурк» (Франция) — 89:98
«Лиеткабелис» (Литва) — «Ратиофарм Ульм» (Германия) — 94:90
«Тюрк Телеком» (Турция) — «Арис» (Греция) — 85:95
«Цедевита Олимпия» (Словения) — «Бешикташ» (Турция) — 83:88
«Гран Канария» (Испания) — «Доломити Энергия» (Италия) — 76:98

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанская «Гран Канария».

Еврокубок . Группа B. 12-й тур
19 декабря 2023, вторник. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
89 : 98
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Еврокубок . Группа B. 12-й тур
19 декабря 2023, вторник. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
94 : 90
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок . Группа B. 12-й тур
19 декабря 2023, вторник. 20:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
85 : 95
Арис
Салоники, Греция
Еврокубок . Группа A. 12-й тур
19 декабря 2023, вторник. 20:30 МСК
Цедевита Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
83 : 88
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа B. 12-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
76 : 98
Доломити Энергия
Тренто, Италия
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