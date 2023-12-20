Еврокубок: результаты матчей 19 декабря, турнирная таблица

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Сегодня, 19 декабря, состоялось пять матчей в рамках баскетбольного Еврокубка.

Прежде всего обращает на себя внимание неожиданное крупное домашнее поражение лидера группы B «Гран-Канарии» от итальянской «Доломити Энергии» (76:98), идущей в нижней части турнирной таблицы. В группе А словенская «Цедевита Олимпия» потерпела 12 поражение подряд, уступив дома турецкому «Бешикташу» (83:88).

Еврокубок, результаты матчей 19 декабря:

«У-БТ» (Румыния) — «Бурк» (Франция) — 89:98

«Лиеткабелис» (Литва) — «Ратиофарм Ульм» (Германия) — 94:90

«Тюрк Телеком» (Турция) — «Арис» (Греция) — 85:95

«Цедевита Олимпия» (Словения) — «Бешикташ» (Турция) — 83:88

«Гран Канария» (Испания) — «Доломити Энергия» (Италия) — 76:98

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанская «Гран Канария».