«Барселона» оконфузилась в Берлине и другие результаты 19 декабря в Евролиге

Сегодня, 19 декабря, состоялось пять матчей в рамках баскетбольной Евролиги.

Прежде всего обращает на себя внимание неожиданное гостевое поражение «Барселоны» от одного из аутсайдеров — немецкой «Альбы» (70:74), а тель-авивский «Маккаби» одержал важную победу над «Басконией» (89:81). В ещё одной значимой в турнирном отношении игре белградский «Партизан» взял верх в гостях над испанской «Валенсией» (72:67).

Евролига, результаты матчей 19 декабря:

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 58:72

«Альба» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 74:70

«Маккаби» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 89:81

«Виртус» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 69:67

«Валенсия» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 67:72