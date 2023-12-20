«Барселона» оконфузилась в Берлине и другие результаты 19 декабря в Евролиге
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Сегодня, 19 декабря, состоялось пять матчей в рамках баскетбольной Евролиги.
Прежде всего обращает на себя внимание неожиданное гостевое поражение «Барселоны» от одного из аутсайдеров — немецкой «Альбы» (70:74), а тель-авивский «Маккаби» одержал важную победу над «Басконией» (89:81). В ещё одной значимой в турнирном отношении игре белградский «Партизан» взял верх в гостях над испанской «Валенсией» (72:67).
Евролига, результаты матчей 19 декабря:
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 58:72
«Альба» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 74:70
«Маккаби» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 89:81
«Виртус» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 69:67
«Валенсия» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 67:72
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
58 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, dos Santos
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
74 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Nikic, Кумадже, Тиман, Bean
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
89 : 81
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Блатт, Колсон
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
69 : 67
Олимпиакос
Пирей, Греция
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Полонара, Данстон, Абасс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
67 : 72
Партизан
Белград, Сербия
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Херманнссон, Робертсон, Дэвис
Партизан: Вукчевич, Ледей, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
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