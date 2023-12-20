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Джа Морант набрал первые очки с игры после 25-матчевой дисквалификации

Джа Морант набрал первые очки с игры после 25-матчевой дисквалификации
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт — 12:13 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий «Мемфиса» Джо Морант официально вернулся в строй после 25-матчевой дисквалификации, полученной ещё во время минувшего розыгрыша плей-офф. В начале первой четверти при счёте 4:1 в пользу «Нью-Орлеана» Морант набрал первые очки с игры.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что сейчас «Гриззлиз» занимают 13-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении всего лишь побед при 19 поражениях. «Юта Джаз», занимающее 12-е место, в свою очередь, одержала 10 побед и потерпела 17 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
2-я четверть
52 : 31
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Хоукинс, Мёрфи, Зеллер, Робинсон-Эрл
Мемфис Гриззлиз: Гильярд, Тиллман, Уильямс Мл., Альдама, Уильямс, Морант, Джексон, Бийомбо, Родди, Бейн, Кончар
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